Media Malaysia Soroti Potensi Elkan Baggott Duel Lawan Penyerang Top Liga Inggris

KUALA LUMPUR - Elkan Baggott masuk dalam daftar pemain Ipswich Town untuk mengarungi musim 2023-2024. Itu artinya bek Timnas Indonesia akan bermain di divisi 2 Liga Inggris atau EFL Championship.

Belum lama ini, Ipswich Town mengumumkan daftar nomor punggung skuad untuk musim 2023-2024 melalui laman web resminya. Menariknya, nama Elkan Baggott tertera dalam pengumuman tersebut.

“Klub dapat mengonfirmasi nomor punggung skuad untuk musim 2023-2024. Sebagian besar pemain mempertahankan nomor punggung mereka dari musim lalu,” bunyi pernyataan dari laman ITFC, Selasa (1/8/2023).

Elkan Baggott mendapatkan nomor punggung 26. Pemberian nomor punggung itu menjadi sinyal Elkan akan dibawa Ipswich Town ke EFL Championship musim 2023-2024. Jika hal itu terjadi, Elkan berpeluang mencetak sejarah menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kasta kedua Liga Inggris (EFL Championship).

Salah satu media Malaysia tampaknya sudah tidak sabar memantau aksi Elkan di divisi Championship. Mereka memprediksi Elkan Baggott akan menghadapi sejumlah penyerang top di Inggris musim depan.