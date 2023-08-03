Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Legenda Manchester United Punya Firasat Buruk Soal Rasmus Hojlund, Apa Itu?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:06 WIB
Legenda Manchester United Punya Firasat Buruk Soal Rasmus Hojlund, Apa Itu?
Rasmus Hojlund (FOTO: Sky Sports)
MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, mencoba untuk memprediksi nasib Rasmus Hojlund. Secara mengejutkan, ternyata Rio Ferdinand punya firasat buruk soal musim perdana Rasmus Hojlund bersama Manchester United.

Rasmus Hojlund sebenarnya belum resmi jadi pemain Manchester United. Tapi tampaknya hanya masalah waktu saja sampai Rasmus Hojlund diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester United.

Rasmus Hojlund

Manchester United disebut-sebut menggelontorkan dana sebesar 72 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun untuk menggaet Hojlund dari Atalanta. Tentunya dengan dana sebesar itu, Rasmus Hojlund diharapkan besar bisa menjadi senjata baru untuk lini depan Setan Merah.

Rio Ferdinand pun mengakui Rasmus Hojlund merupakan pemain yang potensial. Dia juga yakin pemain tersebut akan cocok bermain dengan kerasnya atmosfer yang ada di Liga Inggris.

“Hal pertama yang harus Anda lihat adalah ada potensi besar. Siapa pun yang telah melihatnya bermain akan melihat ada atribut di sana yang Anda inginkan. Dia cocok untuk Liga Premier,” kata Ferdinand, dikutip dari Metro, Kamis (3/8/2023).

Namun karena masih muda dan ditebus dengan harga mahal, membuat Rio Ferdinand jadi teringat dengan Darwin Nunez. Tepat tahun lalu, Darwin Nunez dibeli Liverpool dengan harga mencapai 100 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun.

Halaman:
1 2
      
