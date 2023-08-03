Unbeaten di Pramusim, Mauricio Pochettino Tebar Ancaman buat Rival Chelsea

CHICAGO – Chelsea menutup masa pramusim 2023-2024 tanpa kekalahan sehingga membuat pelatih Mauricio Pochettino besar kepala. Pria asal Argentina itu yakin betul The Blues sangat siap menghadapi Liga Inggris 2023-2024.

Diketahui, ada lima laga uji coba pramusim yang dilakoni oleh Chelsea. Dari lima laga tersebut, Ben Chilwell dan kawan-kawan sama sekali belum menelan kekalahan dengan meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Terbaru, Chelsea bermain 1-1 melawan Borussia Dortmund. Pertandingan tersebut berlangsung di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat, Kamis (3/8/2023) pagi WIB.

Kendati sempat tertinggal lewat gol Marius Wolf (80’), mereka sukses menyamakan kedudukan lewat tandukan bocah berusia 19 tahun, Mason Burstow (89’). Hasil pramusim ini tentu menjadi modal positif bagi Chelsea untuk mengarungi Liga Inggris musim depan.

Apalagi, Chelsea akan langsung menghadapi Liverpool di laga pertama, Minggu 13 Agustus 2023, di Stadion Stamford Bridge. Pochettino menegaskan anak asuhnya harus siap dan tidak punya pilihan lain.

“Harus siap. Itu bukan pilihan. Hanya ada satu pilihan, siap dan kami akan siap. Saya pikir hari ini kami memainkan permainan yang brilian, saya pikir itu adalah pertandingan yang menarik melawan tim yang sangat bagus seperti Dortmund,” kata Pochettino, dilansir dari Football London, Kamis (3/8/2023).