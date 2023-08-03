Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Setelah Pamer di Instagram, Begini Nasib Calon Pemain Timnas Justin Hubner di Skuad Utama Wolverhampton Wanderers

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:43 WIB
Setelah Pamer di Instagram, Begini Nasib Calon Pemain Timnas Justin Hubner di Skuad Utama Wolverhampton Wanderers
Justin Hubner (tengah) terbuang dari skuad utama Wolverhampton Wanderers. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

SETELAH pamer di Instagram, bagaimana nasib calon pemain Timnas Indonesia Justin Hubner di skuad utama Wolverhampton Wanderers? Pada Senin, 24 Juli 2023 malam WIB, Justin Hubner mengunggah foto yang mengejutkan.

Ia mengunggah sebuah foto sedang berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers. Saat itu, skuad Wolverhampton Wanderers asuhan Julen Lopetegui tengah berada di Portugal.

Justin Hubner

“Bersama dengan skuad utama Wolverhampton di Portugal,” tulis Justin Hubner di akun Instagram-nya, @justinhubner5.

Setelah masuk skuad utama Wolverhampton, Justin Hubner sempat diprediksi akan bermain saat klub asal Inggris itu melakoni laga uji coba kontra FC Porto di Portugal pada Rabu, 26 Juli 2023 dini hari WIB.

Peluang Justin Hubner untuk bermain sempat mengemuka ketika bek 19 tahun itu duduk dibangku cadangan laga Wolverhampton Wanderers vs FC Porto. Namun, hingga pertandingan berakhir, Justin Hubner sama sekali tidak diturunkan Julen Lopetegui.

Kemudian pada 29 Juli 2023, Wolverhampton Wanderers bersua Glasgow Celtia di Dublin, Republik Irlandia. Dalam laga yang berakhir 1-1 ini, Justin Hubner sama sekali tidak terlihat.

Halaman:
1 2
      
