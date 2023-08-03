Khawatir Banyak Pemain Bintang Liga Inggris Pindah ke Klub Arab Saudi, Jurgen Klopp Minta FIFA dan UEFA Bertindak

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp sadar betul saat ini banyak pemain top yang pindah ke Liga Arab Saudi. Ia sejatinya tak mempermasalahkan hal tersebut, hanya saja Klopp takut klub Arab Saudi bisa membajak pemain bintang Liga Inggris, termasuk Liverpool, ketika jendela transfer mereka sudah tutup.

Perlu diketahui, jendela transfer Liga Arab Saudi terbuka lebih lama dari Liga Inggris. Bahkan tak tanggung-tanggung, perbedaan itu hanya tiga minggu.

Jendela transfer Liga Inggris akan ditutup pada 1 September mendatang. Sementara itu, jendela transfer Liga Arab Saudi baru akan ditutup pada 20 September 2023.

Melihat fakta tersebut, Jurgen Klopp khawatir beberapa bintang klub Liga Inggris akan diambil oleh klub Arab Saudi setelah jendela transfer tutup. Situasi itu tentu akan merugikan klub-klub Liga Inggris dalam mengarungi kompetisi musim 2023-2024.

Lebih lanjut, Klopp menuntut perlindungan dari ancaman besar klub Saudi tersebut. Menurutnya, UEFA dan FIFA perlu mencari solusi terbaik untuk permasalahan itu. Terlebih lagi, Liga Arab Saudi kini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi para pemain untuk pindah ke sana.

“Yang terburuk adalah jendela transfer di Arab Saudi dibuka selama tiga minggu lebih lama,” ujar Klopp dilansir dari The Sun, Kamis (3/8/2023).