Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kode Lepas Pemain Lagi, Pochettino Sebut Chelsea Punya Terlalu Banyak Pemain

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:57 WIB
Kode Lepas Pemain Lagi, Pochettino Sebut Chelsea Punya Terlalu Banyak Pemain
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Reuters)
A
A
A

CAROLINA – Mauricio Pochettino memberikan isyarat untuk kembali melepas pemainnya di sisa waktu bursa transfer musim panas 2023. Pelatih asal Argentina itu menilai Chelsea punya terlalu banyak pemain sehingga perlu dilakukan perampingan lagi.

The Blues memang memiliki banyak sekali pemain setelah sang pemilik baru, Todd Boehly Cs, jor-joran mendatangkan rekrutan anyar dalam setahun terakhir. Biaya yang mahal untuk mendatangkan pemain juga membuat mereka kini harus menjual banyak pemain agar keuangan klub tetap sehat.

Total sudah ada 12 pemain yang pergi meninggalkan Stamford Bridge secara permanen pada musim panas ini. Tercatat hanya David Datro Fofana yang dipinjamkan ke klub Liga Jerman, Union Berlin.

Kendati telah melego selusin pemainnya, Pochettino menilai skuadnya masih diperkuat terlalu banyak pemain. Alhasil, dirinya dan tim pelatih perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk mempertimbangkan pemain mana yang bisa masuk ke tim utama atau harus dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain.

Terlebih, pemainnya banyak yang masih muda sehingga harus sering tampil agar mereka bisa terus berkembang. Laga pramusim yang sedang mereka jalani di Amerika Serikat pun nampaknya bakal menjadi tempat bagi pelatih Argentina itu untuk menilai performa pasukan mudanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644869/gajayana-bergetar-malang-sambut-juara-baru-mlsc-2025-lzo.webp
Gajayana Bergetar! Malang Sambut Juara Baru MLSC 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Ogah ke Lain Hati, Bagnaia Ingin Setia di Ducati usai Lewati Badai MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement