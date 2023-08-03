Kode Lepas Pemain Lagi, Pochettino Sebut Chelsea Punya Terlalu Banyak Pemain

CAROLINA – Mauricio Pochettino memberikan isyarat untuk kembali melepas pemainnya di sisa waktu bursa transfer musim panas 2023. Pelatih asal Argentina itu menilai Chelsea punya terlalu banyak pemain sehingga perlu dilakukan perampingan lagi.

The Blues memang memiliki banyak sekali pemain setelah sang pemilik baru, Todd Boehly Cs, jor-joran mendatangkan rekrutan anyar dalam setahun terakhir. Biaya yang mahal untuk mendatangkan pemain juga membuat mereka kini harus menjual banyak pemain agar keuangan klub tetap sehat.

Total sudah ada 12 pemain yang pergi meninggalkan Stamford Bridge secara permanen pada musim panas ini. Tercatat hanya David Datro Fofana yang dipinjamkan ke klub Liga Jerman, Union Berlin.

Kendati telah melego selusin pemainnya, Pochettino menilai skuadnya masih diperkuat terlalu banyak pemain. Alhasil, dirinya dan tim pelatih perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk mempertimbangkan pemain mana yang bisa masuk ke tim utama atau harus dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain.

Terlebih, pemainnya banyak yang masih muda sehingga harus sering tampil agar mereka bisa terus berkembang. Laga pramusim yang sedang mereka jalani di Amerika Serikat pun nampaknya bakal menjadi tempat bagi pelatih Argentina itu untuk menilai performa pasukan mudanya.