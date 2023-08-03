Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Menanti Debut Bersama Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2023-2024

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, menanti debut bersama Ipswich Town di liga 2 Inggris 2023-2024. Pasalnya, nama Elkan Baggott telah resmi masuk skuad utama Ipswich Town untuk Divisi Championship (kasta kedua Liga Inggris) 2023-2024.

Masuknya nama Elkan Baggott di skuad utama Ipswich Town diketahui dari pengumuman resmi Ipswich Town pada Senin 31 Juli 2023. Mereka merilis daftar nama pemain yang masuk skuad utama untuk musim depan.

Total, ada 29 pemain yang ada di daftar itu. Dari puluhan nama itu, terselip Elkan Baggott yang akan mengenakan nomor punggung 26 di musim 2023-2024 ini.

“Nomor skuad Ipswich Town 2023-2024,” tulis keterangan Ipswich Town di Instagram resminya @ipswichtown, Senin 31 Juli 2023.

Dengan begitu, Elkan Baggott berpeluang besar bermain bersama Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024 alias kasta kedua Liga Inggris. Jika ini terjadi, bek bertubuh jangkung itu akan mengukir sejarah baru.