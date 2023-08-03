Hasil Drawing Babak Ketiga Kualifikasi Liga Champions 2023-2024: AEK Athens Hadapi Dinamo Zagreb

BERIKUT adalah hasil drawing babak ketiga Kualifikasi Liga Champions 2023-2024. Sebanyak 10 pertandingan akan tersaji di babak kali ini untuk memperebutkan tempat di babak play-off.

Drawing sendiri dilakukan pada Senin, 24 Juli 2023 kemarin. Ada sebanyak 20 tim akan saling bersaing di babak ketiga Kualifikasi Liga Champions 2023-2024.

Delapan tim dipastikan lolos ke babak ketiga melalui jalur klasemen di masing-masing liga. Sementara 12 tim lain memastikan tempat ke babak ketiga usai melewati babak kedua.

Pertandingan leg pertama babak ketiga Kualifikasi Liga Champions 2023-2024 akan digelar pada Selasa 8 Agustus 2023. Kemudian pertandingan leg kedua digelar seminggu setelahnya atau tepatnya pada 15 Agustus mendatang.

Nantinya, tim pemenang duel dua leg berhak untuk lolos ke babak play-off. Sementara tim-tim yang kalah otomatis turun ke Liga Europa.