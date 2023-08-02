Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sebut Rombongan FIFA Bakal Datang Lagi Agustus Ini, Yang Terakhir Sebelum Piala Dunia U-17 2023?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:00 WIB
Erick Thohir sebut rombongan FIFA bakal datang lagi ke Indonesia pada Agustus ini (Foto: PSSI)
Erick Thohir sebut rombongan FIFA bakal datang lagi ke Indonesia pada Agustus ini (Foto: PSSI)
A
A
A

ERICK Thohir sebut rombongan FIFA bakal datang lagi Agustus ini. Kali ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa FIFA akan membawa tim ahli rumput asal Australia pada 15 hingga 26 Agustus 2023.

FIFA sebelumnya telah datang pada pekan lalu untuk menginspeksi empat stadion. Keempat stadion itu adalah Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

JIS

Erick Thohir menuturkan bahwa rombongan FIFA akan kembali datang ke Indonesia pada Agustus 2023 ini. Kali ini, mereka datang dengan rombongan yang lebih besar, yaitu 10 hingga 20 orang.

"FIFA datang ke Indonesia dengan tim besar. Itu 10 sampai 20 orang untuk memastikan (kesiapan stadion)," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung persiapan PSSI untuk Piala Dunia U-17 2023. Terlebih, ajang tersebut akan segera digelar dalam 100 hari lagi.

