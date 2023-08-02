Hasil Liverpool vs Bayern Munich di Laga Uji Coba: Drama Tujuh Gol, Die Bavaria Menang 4-3!

HASIL Liverpool vs Bayern Munich di laga uji coba akan dibahas di sini. Pertandingan yang diselenggarakan di Singapore National Stadium, Rabu (2/8/2023) malam WIB berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Die Bavaria – julukan Bayern Munich.

Liverpool mencetak gol lewat Cody Gakpo (2’), Virgil van Dijk (28’), dan Luis Diaz (66’). Namun Bayern Munich, menang berkat gol-gol dari Serge Gnabry (33’), Leroy Sane (42’), Josip Stanisic (80’), dan Frans Kratzig (90+1).

Babak Pertama

Laga baru bergulir dua menit, Liverpool sukses membuka skor melalui Cody Gakpo. Pemain berusia 24 tahun itu lolos dari pertahanan Bayernn Munich dan melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dihalau Yann Sommer.

Tertinggal satu gol membuat skuad Bayern Munich meningkatkan intensitas serangan. Alih-alih mencetak gol penyama kedudukan, tim berjuluk Die Bavaria itu malah kembali kebobolan di menit ke-28. Kali ini, giliran bek Liverpool, Virgil van Dijk, yang mencetak gol. Liverpool unggul 2-0 atas Bayern.

Bayern Munich baru bisa memperkecil ketertinggalan lewat gol Serge Gnabry di menit ke-33. Winger berusia 28 tahun itu mampu mengelabui satu pemain Liverpool, sebelum melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Liverpool masih unggul 2-1 atas Bayern.

Gol tersebut membuat skuad Die Bavaria semakin bersemangat mengejar ketertinggalan. Tidak lama kemudian, Bayern mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Leroy Sane di menit ke-42. Tidak ada gol lain tercipta hingga babak pertama usai.

Babak Kedua

Bayern langsung menggempur Liverpool di awal babak kedua. Serangkaian peluang yang diciptakan oleh skuad asuhan Thomas Tuchel masih belum menemui sasaran.