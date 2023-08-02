Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berpotensi Terpilih Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023, Pembahasan Renovasi JIS Dimulai Pekan Depan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:47 WIB
Berpotensi Terpilih Jadi Venue Piala Dunia U-17 2023, Pembahasan Renovasi JIS Dimulai Pekan Depan
JIS akan menjalani perbaikan jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/jakintstadium)
A
A
A

BERPOTENSI terpilih jadi venue Piala Dunia U-17 2023, pembahasan renovasi Jakarta International Stadium (JIS) dimulai pekan depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasinya dalam konferensi pers hari Rabu (2/8/2023) ini.

FIFA sudah menginspeksi empat venue di Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023. JIS telah diinspeksi bersama Stadion Si Jalak Harupat, Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo.

Erick Thohir

Erick Thohir menuturkan bahwa FIFA memang sudah memberikan catatann soal inspeksi. Oleh karena itu, JIS akan langsung menjalani renovasi.

"Ada perbaikan yang didorong oleg FIFA," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (3/8/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan akan segera memastikan renovasi stadion-stadion untuk Piala Dunia U-17. Namun, lebih dahulu membahas persiapan Jakarta sebagai salah satu tempat perhelatan itu.

