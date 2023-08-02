Erick Thohir Beri Indikasi Piala Dunia U-17 2023 Bakal Digelar di JIS

ERICK Thohir beri indikasi Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Jakarta dan Bandung diajukan untuk menggelar laga dua grup di Piala Dunia U-17 2023.

Indonesia makin gencar mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U-17 2023. FIFA pun sudah datang mengunjungi empat venue, termasuk JIS.

PSSI menggelar rapat dengan perwakilan FIFA beberapa hari yang lalu. Dari rapat tersebut, terdapat keputusan untuk pembagian pertandingan di beberapa kota.

Diputuskan bahwa Jakarta dan Bandung menggelar laga untuk dua grup Piala Dunia U-17 2023. Adapun Timnas Indonesia U-17 akan kebagian bermain di Jakarta.

“Dari hasil diskusi dengan FIFA, kita akan mempurpose kepada FIFA, bahwa nantinya di Jakarta yang bermain dua grup, Timnas bermain di Jakarta, di Bandung dua grup,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Solo kebagian satu grup beserta laga semifinal dan final. Sementara Surabaya kebagian menggelar laga untuk satu grup. Adapun venue Piala Dunia U-17 2023 kemungkinan besar akan menggunakan venue-venue yang sudah diajukan sebelumnya.