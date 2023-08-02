Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Beri Indikasi Piala Dunia U-17 2023 Bakal Digelar di JIS

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |20:13 WIB
Erick Thohir Beri Indikasi Piala Dunia U-17 2023 Bakal Digelar di JIS
Erick Thohir beri indikasi Piala Dunia U-17 2023 digelar di JIS (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

ERICK Thohir beri indikasi Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar di Jakarta International Stadium (JIS). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Jakarta dan Bandung diajukan untuk menggelar laga dua grup di Piala Dunia U-17 2023.

Indonesia makin gencar mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U-17 2023. FIFA pun sudah datang mengunjungi empat venue, termasuk JIS.

JIS

PSSI menggelar rapat dengan perwakilan FIFA beberapa hari yang lalu. Dari rapat tersebut, terdapat keputusan untuk pembagian pertandingan di beberapa kota.

Diputuskan bahwa Jakarta dan Bandung menggelar laga untuk dua grup Piala Dunia U-17 2023. Adapun Timnas Indonesia U-17 akan kebagian bermain di Jakarta.

“Dari hasil diskusi dengan FIFA, kita akan mempurpose kepada FIFA, bahwa nantinya di Jakarta yang bermain dua grup, Timnas bermain di Jakarta, di Bandung dua grup,” kata Erick pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Solo kebagian satu grup beserta laga semifinal dan final. Sementara Surabaya kebagian menggelar laga untuk satu grup. Adapun venue Piala Dunia U-17 2023 kemungkinan besar akan menggunakan venue-venue yang sudah diajukan sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644869/gajayana-bergetar-malang-sambut-juara-baru-mlsc-2025-lzo.webp
Gajayana Bergetar! Malang Sambut Juara Baru MLSC 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/moncongbulo_menumbangkan_halus_fc_4_1.jpg
Hasil Pro Futsal League: Buas! Moncongbulo Terkam Halus FC 4-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement