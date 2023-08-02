PSSI Usulkan 8 Stadion untuk Piala Dunia U-17 2023, FIFA Hanya Pilih 4 Stadion

Erick Thohir indikasikan Piala Dunia U-17 2023 hanya digelar di empat stadion (Foto: MPI)

PSSI usulkan delapan stadion untuk Piala Dunia U-17 2023, FIFA hanya pilih empat stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim bahwa FIFA optimistis empat stadion saja cukup untuk Piala Dunia U-17 2023.

FIFA sudah mampir ke Indonesia untuk menginspeksi empat stadion, yaitu Jakarta International Stadium (JIS), Stadon Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Sebelumnya, PSSI juga mengajukan Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Stadionn Jakabaring, Stadion Kapten Wayan Dipta, dan Stadion Pakansari.

Erick Thohir mengklaim bahwa persoalan anggaran membuat opsi stadion dipangkas. Hal itu juga sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Kami mengusulkan 8 stadion. Akan tetapi, hasil kesepakatan anggara, kami lihat sepertinya dikerucutkan menjadi empat," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (3/8/2023).

Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA menyambut baik Piala Dunia U-17 digelar empat stadion. Sebab, ajang itu bisa terlaksana di empat stadion.