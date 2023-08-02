Hasil IYC 2023: Barcelona Juvenil A Sukses Bobol Gawang Timnas Indonesia U-17, Skor 1-0

HASIL International Youth Championships (IYC) 2023 akan dibahas di sini. Laga antara Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A ini berlangsung di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu (2/8/2023) malam WIB.

Pertandingan baru berlangsung dua menit, Barcelona sudah memberikan ancaman. Beruntungnya, sebuah umpan tarik ke mulut gawang Timnas Indonesia U-17 gagal diselesaikan oleh pemain Barcelona.

Di menit kedelapan, ancaman dari Barcelona datang lagi. Beruntungnya, sebuah upaya dari sayap kanan lini serang Barcelona masih belum menemui sasaran.