HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil IYC 2023: Barcelona Juvenil A Sukses Bobol Gawang Timnas Indonesia U-17, Skor 1-0

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:29 WIB
Hasil IYC 2023: Barcelona Juvenil A Sukses Bobol Gawang Timnas Indonesia U-17, Skor 1-0
Timnas Indonesia U-17 kebobolan di menit ke-26 (Foto: PSSI)




HASIL International Youth Championships (IYC) 2023 akan dibahas di sini. Laga antara Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A ini berlangsung di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu (2/8/2023) malam WIB. 

Pertandingan baru berlangsung dua menit, Barcelona sudah memberikan ancaman. Beruntungnya, sebuah umpan tarik ke mulut gawang Timnas Indonesia U-17 gagal diselesaikan oleh pemain Barcelona.

Di menit kedelapan, ancaman dari Barcelona datang lagi. Beruntungnya, sebuah upaya dari sayap kanan lini serang Barcelona masih belum menemui sasaran.

