HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Beri Sinyal SUGBK Tidak Dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023, Gara-Gara Coldplay?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:08 WIB
Menpora Dito Beri Sinyal SUGBK Tidak Dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023, Gara-Gara Coldplay?
Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Menpora RI, Dito Ariotedjo, memberi sinyal Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta, tidak bisa dipakai untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023. Sebab, jadwal penggunaan stadion itu bentrok dengan acara lain.

Sekadar informasi, band asal Inggris, Coldplay, menyewa SUGBK selama 13 hari, yakni 5 November hingga 17 November 2023. Sementara itu, Piala Dunia U-17 akan bergulir pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023.

SUGBK

Dito mengatakan adanya agenda Coldplay menjadi salah satu alasan SUGBK tidak dipakai untuk Piala Dunia U-17. Namun, masih ada stadion-stadion lainnya yang sudah disiapkan untuk Piala Dunia U-17.

"SUGBK tampaknya memang tidak karena secara jadwal tidak bisa. Nah, karena ada Coldplay," tukas Dito di Kantor Kemenpora RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Kendati SUGBK tidak bisa digunakan, masih ada beberapa stadion lain sebagai alternatif. FIFA sendiri sedang meninjau empat stadion untuk Piala Dunia U-17.

Empat stadion itu yakni, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya). Nantinya, FIFA yang akan menentukan stadion mana saja yang dipakai.

