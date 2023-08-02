Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Diprediksi Mampu Imbangi Kualitas Barcelona Juvenil A

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |18:01 WIB
Timnas Indonesia U-17 Diprediksi Mampu Imbangi Kualitas Barcelona Juvenil A
Pemain Timnas Indonesia U-17 mempersiapkan diri jelang laga kontra Barcelona Juvenil A (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-17 diprediksi mampu imbangi kualitas Barcelona Juvenil A. Ini merupakan laga uji coba pertama skuad asuhan Bima Saktu menuju Piala Dunia U-17 2023.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – telah menjalani pemusatan latihan (TC) sejak Juli lalu. Kini, mereka akan melakoni dua pertandingan uji coba kontra dua tim internasional, Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18.

Timnas Indonesia U-17

Barcelona Juvenil A menjadi lawan pertama pada Rabu (2/8/2023) malam ini WIB. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, memprediksi Timnas Indonesia U-17 bakal mampu mengimbangi kualitas permainan tim akademi La Blaugrana – julukan Barcelona – tersebut.

"Prediksi saya timnas akan berusaha mengimbangi permainan Barcelona, namun tekanan berat bakal dihadapi Timnas," kata Effendi kepada wartawan, Selasa (2/8/2023).

Barcelona terkenal memiliki akademi La Masia yang sukses mencetak para pemain top dunia. Namun, skuad asuhan Bima Sakti diyakini mampu mengimbangi permainan Barcelona.

"Barcelona ini tim sudah mapan, mereka sudah bersama bertahun-tahun jadi secara komperasi sebenarnya Barca jauh lebih unggul," jelasnya.

Pelatih Bima Sakti sendiri sudah menyadari kualitas Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18. Dia pun berharap kemampuan anak-anak asuhnya bisa meningkat setelah laga ini.

"Kami berharap permainan dan mental para pemain makin meningkat karena akan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18," tuturnya.

"Secara kualitas, permainan mereka sangat baik," imbuh pelatih asal Balikpapan ini.

