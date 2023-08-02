Link Live Streaming Liverpool vs Bayern Munich di Laga Uji Coba 2023: Menanti Laga Pertama Virgil van Dijk sebagai Kapten The Reds

LINK live streaming Liverpool vs Bayern Munich di laga uji coba 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Singapore National Stadium, Singapura, pada Rabu (2/8/2023) mulai pukul 18.30 WIB.

The Reds – julukan Liverpool – bakal melanjutkan persiapannya di pramusim dengan berkunjung ke Singapura. Sebelumnya, tim asuhan Jurgen Klopp telah memainkan tiga laga uji coba, dengan hasil dua kemenangan dan satu kali imbang.

Liverpool mengalahkan Karlsruher dengan skor 4-2 sebelum ditahan Greuther Furth dengan skor 4-4. Mereka kemudian mengamuk dengan mengandaskan Leicester City 4-0.

Laga kontra Bayern Munich ini bisa menjadi pertandingan pertama Virgil van Dijk sebagai kapten Liverpool. Sang bek tengah asal Belanda mungkin telah mengenakan ban kapten Liverpool dalam beberapa kali kesempatan sebelumnya.

Namun demikian, ini akan menjadi pertandingan pertamanya sejak resmi ditunjuk sebagai kapten Liverpool. Penunjukkan Van Dijk seiring dengan kepergian Jordan Henderson yang memilih melanjutkan kariernya di Arab Saudi.