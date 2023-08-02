Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Bobol Gawang Klub Liga Belanda FC Dordrecht?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:33 WIB
Gelandang Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Bobol Gawang Klub Liga Belanda FC Dordrecht?
Marselino Ferdinan berpotensi mencetak gol di laga KMSK Deinze vs FC Dordrecht. (Foto: Instagram/@kmskdeinze)
A
A
A

GELANDANG Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, berpotensi membobol gawang klub Liga 2 Belanda, FC Dordrecht. Laga KMSK Deinze vs FC Dordrecht akan digelar pada Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB.

Lantas, apa alasan Marselino Ferdinan berpotensi membobol gawang FC Dordrecht? Alasan pertama karena Marselino Ferdinan berpeluang mentas sebagai starter.

Marselino Ferdinan

Setelah dalam laga terkini kontra Sparta Petegem hanya bermain sebagai pemain cadangan, Marselino Ferdinan berpotensi mengisi posisi starting XI kontra FC Dordrecht. Pelatih KMSK Deinze, Marc Grosjean, suka selang-seling terkait menit tampil yang dijalani Marselino Ferdinan.

Ambil contoh ketika KMSK Deinze bermain 1-1 kontra Winkel Sport, Marselino Ferdinan bermain sebagai starter. Beberapa hari berselang saat KMSK Deinze bermain 0-0 versus Valenciennes, Marselino Ferdinan tampil dari bangku cadangan. Dengan tampil sebagai starter, peluang gelandang 18 tahun ini membobol gawang FC Dordrecht praktis terbuka.

Alasan kedua Marselino Ferdinan bakal mencetak gol ke gawang FC Dordrecht karena pengalaman membobol gawang klub Liga 2 Belanda. Pada Minggu, 16 Juli 2023, Marselino Ferdinan memborong semua gol KMSK Deinze saat kalah 2-5 dari klub Liga 2 Belanda, FC Groningen.

Sederet fakta di atas membuat Marselino berpeluang merobek gawang FC Dordrecht. Jika mencetak gol di laga ini, Marselino Ferdinan berpeluang dimainkan sebagai starter di laga uji coba KMSK Deinze selanjutnya, yakni kontra Knokke pada Sabtu, 5 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
