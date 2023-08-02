Aidil Sharin Resmi Tukangi Klub Malaysia Kuching City FC Usai Tinggalkan Persikabo 1973

AIDIL Sharin resmi tukangi klub Malaysia Kuching City FC usai tinggalkan Persikabo 1973. Kabar tersebut resmi dirilis pada hari Rabu (2/8/2023) ini.

Instagram resmi klub Kuching City FC telah resmi mengonfirmasinya. Mereka, dengan bangga, menyambut kedatangan sang pelatih asal Singapura.

“Resmi, Coach Aidil Sharin Sahak is Kuching City! Coach Aidil kini adalah pelatih kepala Kuching City FC,” bunyi pernyataan dari akun Instagram @kuchingcityfc_official, Rabu (2/8/2023).

“Dia mengisi posisi yang telah dikosongkan oleh Coach Irfan Bakti Abu Salim. Pelatih berusia 46 tahun itu akan dibantu oleh dua pelatih lokal, yaitu Coach Firdaus Morshidi dan Coach Zulkarnaen Poasa. Selamat mengabdi, Coach!” sambungnya kemudian.

Unggahan ini menjadi perhatian para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, sebelum merapat ke Kuching City FC, Aidil Sharin menangani Persikabo 1973.