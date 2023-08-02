3 Penyerang Ganas Timnas Indonesia U-17 yang Siap Bobol Gawang Barcelona Juvenil A, Nomor 1 Pernah Trial di Mantan Klub Ronaldinho!

Skuad Timnas Indonesia U-17 bakal menghadapi Barcelona Juvenil A (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 penyerang ganas Timnas Indonesia U-17 yang siap bobol gawang Barcelona Juvenil A akan dibahas Okezone. Dari ketiga bomber Garuda Asia-julukan Timnas Indonesia U-17- tersebut, salah satu di antaranya pernah menjalani trial di mantan klub legenda Barcelona dan AC Milan, Ronaldinho!

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan bersua Barcelona Juvenil A (U-19) dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu 2 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB. Di laga ini, Timnas Indonesia U-17 menggunakan nama Garuda United U-17.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, telah membawa 34 pemain termasuk Iqbal Gwijangge, Andrika Fathir Rachman, Rizdjar Nurviat Subagja, Kafiatur Rizky, Nabil Asyura, hingga Arkhan Kaka. Selain itu, Bima Sakti juga memboyong empat pemain Diaspora.

Empat pemain Diaspora alias keturunan itu yakni Welber Halim Jardim (Sao Paulo U-17), Aaron Liam Suitela (Bullen Lions FC), Igor Arungbumi Sanders (PSV Eindhoven U-17), dan Altahf Fawwaz Khan (Barcelona Residency Academy).

Dari deretan 34 pemain Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- ke Bali, di antaranya ada 3 penyerang ganas yang diprediksi siap membobol gawang Barcelona Juvenil A. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Penyerang Ganas Timnas Indonesia U-17 yang Siap Bobol Gawang Barcelona Juvenil A:

3. Arkhan Kaka

Arkhan Kaka dikenal memiliki ketajaman yang mumpuni dalam urusan mencetak gol. Tak pelak, penyerang 15 tahun milik Persis Solo ini sudah pernah memperkuat tiga level Timnas Indonesia kelompok umur termasuk membawa Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022.

Menurut data Transfermarkt, Arkhan Kaka pernah membela Timnas Indonesia U-16 dengan 5 penampilan dan 2 gol. Pemain dengan tinggi 186 cm itu juga pernah tampil bersama Timnas Indonesia U-17 dengan 4 laga dan 7 gol, serta memperkuat Timnas Indonesia U-20 dengan 2 penampilan.