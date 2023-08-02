Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Gianluigi Buffon yang Pernah Tepis Tendangan Bebas Roberto Carlos Hanya Menggunakan Satu Tangan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:18 WIB
Kisah Gianluigi Buffon yang Pernah Tepis Tendangan Bebas Roberto Carlos Hanya Menggunakan Satu Tangan
Gianluigi Buffon umumkan pensiun sebagai pesepakbola profesional (Foto: Twitter)
GIANLUGI Buffon baru saja memutuskan pensiun sebagai pesepakbola profesional. Salah satu kiper legendaris Italia itu mengakhiri kariernya bersama klub Serie B, Parma.

Menyandang predikat sebagai salah satu kiper legenda, perjalanan karier Buffon diwarnai banyak pertandingan penting. Salah satu yang paling diingat adalah ketika ia berhasil menahan tembakan Roberto Carlos hanya dengan satu tangannya.

Gianluigi Buffon

Hal itu terjadi saat Juventus menghadapi Real Madrid di 16 besar Liga Champions 2004-2005 lalu. Buffon menjadi pembeda usai membawa Juventus menang meyakinkan 2-0 atas Real Madrid.

Salah satu penampilannya yang menjadi sorotan adalah ketika ia berhasil menepis tembakan keras Roberto Carlos. Berawal dari eksekusi tendangan bebas, bola tendangan Roberto Carlos yang meluncur dengan kecepatan 140 km/jam berhasil dimentahkan Buffon dengan tepat.

"Itu benar-benar salah satu penyelamatan yang paling diremehkan dalam sejarah sepak bola. Kekuatan tembakan dan menyelamatkannya dengan tangan lemah Anda tidak nyata," ujar salah satu fans Buffon dilansir dari laman Sportbible, Rabu (2/8/2023).

"Itu akan melumpuhkan lengan penjaga gawang lainnya," lanjutnya.

