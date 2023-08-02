Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Promosi ke Tim Utama Beerschot, Pemain Keturunan Banjarmasin Ini Akan Jadi Rival Marselino Ferdinan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:17 WIB
Promosi ke Tim Utama Beerschot, Pemain Keturunan Banjarmasin Ini Akan Jadi Rival Marselino Ferdinan
Liam Oetoehganal jadi rival Marselino Ferdinan/Foto: Instagram
PEMAIN keturunan Indonesia, Liam Oetoehganal berhasil promosi ke tim senior Belgia, K.Beerschot. Dengan begitu, pemain berdarah Banjarmasin ini bakal menjadi rival bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan di Liga 2 Belgia 2023-2024.

Liam merupakan pemain keturunan Indonesia yang menimba ilmu bersama akademi raksasa Belanda, Feyenoord Rotterdam. Dia pun didatangkan Beerschot dari Feyenoord pada musim panas 2022 silam.

 Marselino Ferdinan

Selama musim 2022-2023, Liam membela tim Beerschot U-23 dan tampil sebanyak 16 kali. Kini, dirinya sudah resmi mendapat kontrak profesional bersama tim utama.

Hal itu diumumkan lewat Instagram resmi klub. Adapun Liam diikat kontrak selama semusim dengan opsi perpanjangan selama satu tahun.

 BACA JUGA:

“Gelandang Liam Oetoehganal menandatangani kontrak selama satu musim di Beerschot. Oetoehganal pindah dari Feyenoord musim lalu dan bermain di Beerschot U-23 tahun lalu,” tulis keterangan pada Instagram resmi klub, Selasa (1/8/2023).

Adapun Liam mewarisi darah Indonesia dari neneknya. Diketahui bahwa neneknya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Namun demikian, Liam lahir dan tumbuh besar di Belanda. Pemain berusia 19 tahun itu pun merintis karier sepak bolanya bersama akdemi Feyenoord.

