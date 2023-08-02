Injak Lawan hingga Patah Kaki, Marcelo Vieira Akui Tak Sengaja

LEGENDA Real Madrid, Marcelo Vieira akui tak sengaja usai injak pemain Argentinos Juniors, Luciano Sanchez hingga patah kaki. Bek kiri 35 tahun itu mengaku bersalah dan mendoakan pemulihan yang terbaik untuk Luciano Sanchez.

Insiden tragis tersebut terjadi saat Marcelo Vieira memperkuat Fluminense kala melawan Argentinos Juniors di babak 16 besar Copa Libertadores 2023 yang digelar di Buenos Aires, Rabu (2/8/2023) dini hari WIB. Menurut laporan dari Marca, kejadian horor itu bermula saat Marcelo tengah menguasai bola di menit ke-56.

Bek kiri asal Brasil itu sejatinya berhasil melewati satu pemain lawan dan berupaya melindungi bola yang coba direbut Luciano Sanchez. Apesnya, Marcelo Vieira secara tak sengaja menginjak kaki pemain Argentinos Juniors itu tepat di bagian lututnya.

Seketika, kaki kiri Luciano Sanchez pun langsung patah gara-gara Injakan Marcelo tersebut. Insiden horor itu membuat legenda Real Madrid itu diusir dari lapangan alias mendapat kartu merah dari wasit yang memimpin pertandingan. Laga ini berakhir dengan skor imbang 1-1.

Dalam video yang beredar, Marcelo Vieira tampak menangis setelah insiden horor itu karena merasa bersalah. Sontak, pemain 35 itu yang terlihat begitu terpukul langsung coba ditenangkan oleh rekan setimnya.