Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Injak Lawan hingga Patah Kaki, Marcelo Vieira Akui Tak Sengaja

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:16 WIB
Injak Lawan hingga Patah Kaki, Marcelo Vieira Akui Tak Sengaja
Marcelo Vieira akui tak sengaja injak kaki lawan hingga patah kaki (FOTO: Twitter).
A
A
A

LEGENDA Real Madrid, Marcelo Vieira akui tak sengaja usai injak pemain Argentinos Juniors, Luciano Sanchez hingga patah kaki. Bek kiri 35 tahun itu mengaku bersalah dan mendoakan pemulihan yang terbaik untuk Luciano Sanchez.

Insiden tragis tersebut terjadi saat Marcelo Vieira memperkuat Fluminense kala melawan Argentinos Juniors di babak 16 besar Copa Libertadores 2023 yang digelar di Buenos Aires, Rabu (2/8/2023) dini hari WIB. Menurut laporan dari Marca, kejadian horor itu bermula saat Marcelo tengah menguasai bola di menit ke-56.

Marcelo Vieira

Bek kiri asal Brasil itu sejatinya berhasil melewati satu pemain lawan dan berupaya melindungi bola yang coba direbut Luciano Sanchez. Apesnya, Marcelo Vieira secara tak sengaja menginjak kaki pemain Argentinos Juniors itu tepat di bagian lututnya.

Seketika, kaki kiri Luciano Sanchez pun langsung patah gara-gara Injakan Marcelo tersebut. Insiden horor itu membuat legenda Real Madrid itu diusir dari lapangan alias mendapat kartu merah dari wasit yang memimpin pertandingan. Laga ini berakhir dengan skor imbang 1-1.

Dalam video yang beredar, Marcelo Vieira tampak menangis setelah insiden horor itu karena merasa bersalah. Sontak, pemain 35 itu yang terlihat begitu terpukul langsung coba ditenangkan oleh rekan setimnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644691/apa-alasan-ivar-jenner-jadi-kapten-timnas-indonesia-u22-lawan-mali-odq.webp
Apa Alasan Ivar Jenner Jadi Kapten Timnas Indonesia U-22 Lawan Mali?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/anwar_el_ghazi.jpg
Profil Anwar El Ghazi: Fakta Mengejutkan di Balik Karier dan Aksi Kemanusiaannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement