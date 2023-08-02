Kylian Mbappe Bikin Heboh Netizen Tanah Air, Dikira Lagi di Indonesia dan Merapat ke Liga 1

BINTANG Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe membuat netizen Indonesia heboh. Pasalnya, netizen mengira bahwa dirinya saat ini tengah berlibur di Indonesia.

Semuanya bermula dari unggahan terbarunya di akun Instagram bribadinya @k.mbappe. Unggahan itu menampilkan sosok dirinya dan beberapa pemandangan yang menunjukkan bahwa ia tengah menikmati libur musim panas.

Namun, yang membuat netizen indonesia salah duga adalah caption dalam unggahan tersebut. Dia mengunggah foto pribadinya dengan caption emoji bendera merah-putih dan simbol hati atau love.

Ternyata, usut punya usut, ia bukan sedang berlibur di Indonesia, melainkan di Monako. Ya, bendera Indonesia dan Monako memang indentik, yaitu sama-sama bercorak merah-putih.

Wajar saja jika netizen menganggap bahwa bintang sepakbola dunia itu tengah berlibur di Indonesia.

"Salah bendera abangku. Kaget saya, kirain mau gabung Liga 1," tulis salah satu netizen dari Indonesia.

"Kirain Indonesia," tulis yang lain.