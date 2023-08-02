Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Lewati Cristiano Ronaldo untuk Jadi Pemecah Rekor Dunia Guinness Terbanyak

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:54 WIB
Lionel Messi Lewati Cristiano Ronaldo untuk Jadi Pemecah Rekor Dunia Guinness Terbanyak
Lionel Messi lewati rekor Cristiano Ronaldo (FOTO: Twitter Inter Miami).
A
A
A

FLORIDA – Lionel Messi telah berhasil lewati Cristiano Ronaldo untuk menjadi pemecah rekor dunia Guinness terbanyak sepanjang sejarah. Perdebatan siapa yang lebih hebat antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi memang tidak ada habisnya.

Banyak orang menilai penyihir Argentina yang Lionel Messi adalah pemain terbaik dunia sepanjang sejarah. Tapi tak sedikit juga yang menganggap robot Portugal yaitu Cristiano Ronaldo lebih baik dari Messi.

Cristiano Ronaldo

Perdebatan Messi dengan Ronaldo telah terjadi dalam beberapa aspek. Mulai dari siapa lebih banyak cetak gol, assist, kejuaraan yang dimenangkan hingga kemampuan teknis seperti drible, tendangan bebas dan insting cetak gol.

Tapi untuk satu aspek berikut ini, Lionel Messi sudah dipastikan melewati pencapaian Cristiano Ronaldo. Yaitu soal siapa lebih banyak memecahkan rekor dunia Guinness.

Guinness sendiri melalui media sosialnya menyatakan Lionel Messi telah melewati pencapaian Cristiano Ronaldo. Lionel Messi telah memecahkan rekor dunia Guinness sebanyak 41 kali sedangkan Ronaldo baru 40.

“Untuk sekarang, Lionel Messi jelas di atas Cristiano Ronaldo. Lionel Messi pecahkan rekor dunia Guinness sebanyak 41 sedangkan Cristiano Ronaldo baru 40,” tulis Guinness World Records di media sosialnya.

Halaman:
1 2
      
