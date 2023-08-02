Hasil AC Milan Vs Barcelona: Ansu Fati Jadi Pahlawan Kemenangan Barca

PARADISE – Barcelona mengalahkan AC Milan 1-0 dalam laga persahabatan pramusim 2023-2024. Duel AC Milan vs Barcelona itu digelar di Allegiant Stadium, Paradise, Amerika Serikat pada Rabu (2/8/2023) pagi WIB.

Dalam pertandingan itu, Ansu Fati jadi pahlawan kemenangan Barcelona. Pasalnya, gol sematawayangnya jadi penentu kemenangan Barcelona atas AC Milan.

Jalannya Pertandingan

Barcelona langsung tancap gas menyerang pertahanan AC Milan pada awal babak pertama. Tim asuhan Xavi Hernandez itu memanfaatkan skema 4-3-3 untuk melancarkan serangan lewat sisi sayap.

Beberapa tembakan spekulatif berhasil dilepaskan para penyerang sayap Blaugrana -julukan Barcelona. Namun demikian, solidnya penampilan Mike Maignan membuat Ferran Torres dan kolega garuk-garuk kepala.

Meskipun pertandingan persahabatan, kedua tim terpantau bermain dengan tensi panas. Dalam keadaan tertekan, Rossoneri -julukan AC Milan- beberapa kali melakukan pelanggaran cukup keras untuk menghentikan serangan Barcelona.

Walau terus menyerang, Blaugrana tidak dapat mencetak gol hingga babak pertama selesai. Pertandingan antara Barcelona melawan AC Milan berakhir dengan skor kacamata 0-0 pada babak pertama.