10 Pesepakbola yang Berarti dalam Karier Sepakbola Lionel Messi, Ada Cristiano Ronaldo?

MIAMI - Karier Lionel Messi masih menarik perhatian meski tak lagi bermain di kompetisi elit Eropa. Megabintang asal Argentina itu saat ini bermain untuk Inter Miami di Liga Amerika Serikat (MLS).

La Pulga -julukan Lionel Messi- tengah menjadi sorotan berkat penampilan luar biasanya bersama Inter Miami. Sorotan paling heboh ketika mantan penggawa Barcelona itu menciptakan gol indah di laga debutnya bersama The Herons.

Meski tak lagi bermain di Eropa, Messi tak pernah melupakan sejumlah nama besar yang pernah bermain bersama dirinya. Baru-baru ini eks penggawa Barcelona itu menyubut sejumlah nama yang diakuinya memberikan pengaruh besar dalam karier sepakbolanya.

Messi yang bermain di Barcelona sejak 2005 lalu sudah merasakan bermain dengan para pesepakbola papan atas di masanya. Sebut saja Xavi Hernandez, Samuel Eto'o hingga Ronaldinho. Ayah tiga anak itu mengaku sangat senang bersyukur bisa memiliki kesempatan bermain bersama banyak nama besar dalam karier sepak bolanya.

"Seperti Ronaldinho, Deco, Eto'o, (Luis) Suarez, Xavi, Iniesta, Busquets," ujar Messi dilansir dari laman Sportbible, Rabu (2/8/2023).

"Saya cukup beruntung bermain dengan pemain terbaik dan menikmati permainan bersama mereka. Omong-omong, saya hampir melupakan Neymar karena ada begitu banyak orang," lanjutnya.