HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Mengerikan Al Nassr Setelah Kehadiran Sadio Mane: Jadi Pelayan Cristiano Ronaldo

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:55 WIB
Prediksi Line Up Mengerikan Al Nassr Setelah Kehadiran Sadio Mane: Jadi Pelayan Cristiano Ronaldo
Sadio Mane bakal jadi pelayan Cristiano Ronaldo di Al Nassr (FOTO: Twitter Al Nassr).
A
A
A

BERIKUT prediksi line up mengerikan Al Nassr usai kedatangan Sadio Mane yang kemungkinan akan menjadi pelayan Cristiano Ronaldo. Sadio Mane baru saja diresmikan menjadi rekrutan baru klub Arab Saudi, Al Nassr.

Pengumuman kedatangan bintang Senegal itu diumumkan oleh Al Nassr di media sosial Twitter. Klub Cristiano Ronaldo itu berharap Sadio Mane bisa berkontribusi besar kepada tim.

Sadio Mane

“Kami resmi datangkan bintang Senegal, Sadio Mane. Kami berharap yang terbaik untuk bintang kami,” bunyi pernyataan resmi Al Nassr di Twitter.

Eks pemain Liverpool itu dikontrak Al Nassr selama tiga tahun. Di Al Nassr, ia akan mengenakan nomor punggung 10.

Kedatangan Sadio Mane seyogyanya membuat Al Nassr jadi makin kuat. Setelah Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Alex Telles, kini Al Nassr sudah diperkuat Sadio Mane.

Eks penyerang sayap kiri Liverpool ini memiliki atribut kemampuan luar biasa ketika main di Eropa. Punya kecepatan, dribbling aduhai ditambah insting cetak gol luar biasa membuat Mane sangat mematikan.

Halaman:
1 2
      
