HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Kemenangan Telak Bakal Tersaji?

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:41 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Kemenangan Telak Bakal Tersaji?
Timnas Indonesia/Foto: PSSI
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas di artikel ini. Apakah kemenangan telak bakal tersaji?

Menarik untuk menunggu laga big match antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pertandingan ini akan dimainkan di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

 Timnas Indonesia U-23

Seperti yang diketahui, agenda terdekat dari Timnas Indonesia U-23 adalah Piala AFF U-23 2023 yang akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Turnamen tersebut diikuti 10 tim, yang terbagi menjadi tiga grup.

Timnas Indonesia U-23 sendiri tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Harimau Malaya Muda pun akan menjadi lawan perdana skuad Garuda Muda di kompetisi tersebut, sebelum menghadapi Timor Leste.

 BACA JUGA:

Laga melawan negara serumpun ini penting bagi skuad Shin Tae-yong untuk dapat lolos ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023.cSebab di atas kertas, lawan tersulit skuad Garuda Muda di fase grup adalah Malaysia.

Timor Leste dianggap sebagai kuda hitam yang secara statistik seharusnya lebih mudah untuk dikalahkan oleh para penggawa Timnas Indonesia U-23.

Sukses meraih dua kemenangan langsung tentu akan membuat Timnas Indonesia U-23 lolos sebagai juara grup. Perlu diketahui, hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.

Telusuri berita bola lainnya
