5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Diprediksi Menggila saat Lawan Barcelona Juvenil A, Nomor 1 Penyerang Muda Berbakat

Timnas Indonesia U-17 siap menghadapi Barcelona Juvenil A (Foto: PSSI)

DENPASAR - Berikut lima pemain Timnas Indonesia U-17 yang diprediksi menggila saat melawan Barcelona Juvenil A. Kelima pemain tersebut diyakini akan membuat lawan kerepotan.

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Barcelona Juvenil A dalam laga uji coba bertajuk International Youth Championship 2023 (IYC 2023). Duel melawan calon bintang Blaugara itu akan digelar Rabu (2/8/2023) sore WIB, di Bali.

Jelang laga, tentu menarik melihat siapa-siapa saja yang akan mencuri perhatian. Berikut ulasannya.

5. Muhammad Iqbal Gwijangge

Pemain asal Papua ini menjadi kapten Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022. Ketika itu, Gwijangge sukses memimpin rekan-rekan setimnya menjadi juara di Sleman, DI Yogyakarta.

Bukan tidak mungkin pelatih Bima Sakti Tukiman akan kembali mengandalkan Gwijangge. Kepemimpinannya di lini belakang sudah terbukti dengan titel juara.

4. Arkhan Kaka

Masuknya nama Arkhan Kaka tidaklah mengejutkan. Pemain Persis Solo ini juga merupakan andalan Bima di U-16. Dia bahkan sudah pernah dicoba di level kelompok umur yang lebih tinggi, yakni Timnas Indonesia U-20.

Bahkan, Arkhan Kaka sudah pernah tampil di level profesional bersama Persis di Liga 1 musim ini sebanyak tiga kali. Pemain berusia 15 tahun itu punya catatan dua gol saat merumput di Piala AFF U-16 2022.