Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesaing Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick di Lini Depan ADO Den Haag, Siapa Saja?

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:47 WIB
3 Pesaing Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick di Lini Depan ADO Den Haag, Siapa Saja?
Tiga pesaing Rafael Struick di ADO Den Haag/Foto: Instagram
A
A
A

PEMAIN keturunan Timnas Indonesia, Rafael Struick, memiliki tiga pesaing di lini depan ADO Den Haag. Ia harus menunjukakan diri sebagai yang terbaik agar dapat masuk skuad inti di musim 2023-2024.

Adapun, Rafael Struick kini telah resmi terdaftar sebagai pemain tim utama ADO Den Haag untuk menghadapi musim kompetisi 2023-2024. Ia pun ikut dalam foto full skuad ADO Den Haag.

Meskipun sudah terdaftar sebagai pemain ADO Den Haag, ia harus tetap bersaing dengan penyerang lainnya agar mendapatkan menit bermain. Setidaknya ada tiga pesaing utama Rafael Struick yang telah dirangkum Okezone, ini ulasannya!

3. Malik Sellouki

 ADO den Haag

Malik Sellouki menjadi salah satu pesaing penyerang Timnas Indonesia untuk dapat tampil di skuad inti ADO Den Haag. Pemain keturunan Prancis dan Maroko ini sudah memperkuat ADO Den Haag sejak musim lalu.

 BACA JUGA:

Pada musim 2022-2023 ia tampil cukup gemilang, pemain berusia 23 tahun ini telah menyumbangkan enam gol dan empat assist di semua ajang. Performa yang ditampilkannya di musim lalu jelas menjadi ancaman utama Rafaeal Struick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644621/unggul-fc-malang-menang-telak-101-atas-asahan-futsal-klub-di-pekan-keenam-pfl-20252026-qny.webp
Unggul FC Malang Menang Telak 10-1 atas Asahan Futsal Klub di Pekan Keenam PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Ivar Jenner Ditunjuk Jadi Kapten Timnas Indonesia U-22, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement