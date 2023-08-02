3 Pesaing Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick di Lini Depan ADO Den Haag, Siapa Saja?

PEMAIN keturunan Timnas Indonesia, Rafael Struick, memiliki tiga pesaing di lini depan ADO Den Haag. Ia harus menunjukakan diri sebagai yang terbaik agar dapat masuk skuad inti di musim 2023-2024.

Adapun, Rafael Struick kini telah resmi terdaftar sebagai pemain tim utama ADO Den Haag untuk menghadapi musim kompetisi 2023-2024. Ia pun ikut dalam foto full skuad ADO Den Haag.

Meskipun sudah terdaftar sebagai pemain ADO Den Haag, ia harus tetap bersaing dengan penyerang lainnya agar mendapatkan menit bermain. Setidaknya ada tiga pesaing utama Rafael Struick yang telah dirangkum Okezone, ini ulasannya!

3. Malik Sellouki

Malik Sellouki menjadi salah satu pesaing penyerang Timnas Indonesia untuk dapat tampil di skuad inti ADO Den Haag. Pemain keturunan Prancis dan Maroko ini sudah memperkuat ADO Den Haag sejak musim lalu.

Pada musim 2022-2023 ia tampil cukup gemilang, pemain berusia 23 tahun ini telah menyumbangkan enam gol dan empat assist di semua ajang. Performa yang ditampilkannya di musim lalu jelas menjadi ancaman utama Rafaeal Struick.