Timnas Indonesia Raup Hampir 20 Poin di Ranking FIFA pada Oktober 2023, Malaysia Justru Ditinggalkan 2 Lawan Mereka

Timnas Indonesia dan Malaysia mendapatkan nasib yang berbeda pada Oktober 2023. (Foto: REUTERS/Navesh Chitrakar)

TIMNAS Indonesia meraup hampir 20 poin di ranking FIFA pada Oktober 2023, Malaysia justru ditinggalkan 2 lawan mereka yang sebelumnya sudah mengonfirmasi ambil bagian di Piala Merdeka 2023. Sekadar diketahui, baik Timnas Indonesia dan Malaysia sudah memiliki agenda masing-masing pada Oktober 2023.

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– dijadwalkan bertemu Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Timnas Malaysia menggelar Piala Merdeka 2023 yang diikuti empat negara.

Selain Malaysia, peserta Piala Merdeka 2023 adalah Lebanon, Palestina dan India. Secara ranking FIFA, Palestina, India dan Lebanon berada di atas Malaysia yang kini menempati peringkat 136 dunia.

Palestina kini menduduki peringkat 96 dunia, India (99) dan Lebanon (100). Sayangnya, menurut laporan media Malaysia, @malaysiafootballleague, Palestina dan Lebanon berpotensi menarik diri dari Piala Merdeka 2023.

Penyebabnya karena Palestina dan Lebanon tergabung di grup yang sama pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Minimal, salah satu dari kedua negara itu akan mundur dari Piala Merdeka 2023.

“Palestina dan Lebanon berada di grup yang sama pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu, mereka bakal mundur dari Piala Merdeka 2023,” tulis akun @malaysiafootballleague.