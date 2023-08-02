Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Mantan Pemain Timnas Indonesia Andik Vermansah Batal Gabung Kelantan FC Terungkap

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:14 WIB
Penyebab Mantan Pemain Timnas Indonesia Andik Vermansah Batal Gabung Kelantan FC Terungkap
Andik Vermansah batal gabung Kelantan FC. (Foto: Instagram/@andikvermansah)
PENYEBAB mantan pemain Timnas Indonesia, Andik Vermansah, batal gabung klub Liga Super Malaysia 2023, Kelantan FC, terungkap. Menurut laporan jurnalis Malaysia Zulhelmi Zainal, Andik Vermansah batal bergabung dengan Kelantan FC karena terkendala dalam hal negosiasi.

“Kesepakatan tak tercapai. Andik Vermansah bertahan di Liga Indonesia,” tulis Zulhelmi Zainal di akun Twitter-nya, @zulhelmizainal1.

Andik Vermansah

(Andik Vermansah batal gabung Kelantan FC. (Foto: Twitter/@zulhelmizainal1)

Andik Vermansah kencang dikabarkan bakal gabung Kelantan FC. Rumor itu menguat pada Senin, 31 Juli 2023.

“Deadline day. Kelantan FC dalam negosiasi tahap akhir untuk mendatangkan Andik Vermansah. Mantan pemain Selangor dan Kedah itu akan terbang ke Malaysia esok (Selasa) jika setuju dengan kesepakatan,” tulis Zulhelmi Zainal pada Senin, 31 Juli 2023.

Tak lama berselang, Kelantan FC mengumumkan tiga pemain asing sekaligus di akun Instagram-nya, @trwkelantanfc. Mereka ialah Alie Sesay (Sierra Leone), Youssef Ezzejjari (Spanyol) dan Andik Vermansah (Indonesia).

Hanya saja, unggahan kedatangan Andik Vermansah kemudian dihapus akun Instagram di atas. Alhasil, Andik Vermansah berstatus tanpa klub hingga kini dan Youssef Ezzejjari uniknya kemudian berlabuh ke klub Malaysia lain, Negeri Sembilan.

