Nasib Tragis Timnas Malaysia, Palestina dan Lebanon Dikabarkan Mundur dari Piala Merdeka 2023

NASIB tragis Timnas Malaysia, Palestina dan Lebanon dikabarkan mundur dari Piala Merdeka 2023. Alasan Palestina dan Lebanon mundur dari Piala Merdeka 2023 itu disebut karena keduanya segrup di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) telah memastikan akan menggelar Piala Merdeka 2023. Sesuai jadwal, Piala Merdeka 2023 bakal dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, pada 14-17 Oktober 2023.

Sebelumnya, FAM telah menyebutkan sudah ada empat negara yang akan berlaga di Piala Merdeka 2023. Termasuk Timnas Malaysia sebagai tuan rumah, juga ada juga Lebanon, India, dan Palestina.

Namun baru-baru ini, media Malaysia dengan akun Instagram @malaysiafootballleague menyebut Palestina dan Lebanon mundur dari Piala Merdeka 2023. Alasannya, Palestina dan Lebanon berada di grup yang sama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona yakni di Grup I.

Selain Palestina dan Lebanon, Grup I juga dihuni oleh Australia dan pemenang antara Maladewa vs Bangladesh. Masih menurut sumber yang sama, FAM pun akan menyiapkan pengganti jika salah satu dari kedua negara Asia tersebut resmi mundur dari Piala Merdeka 2023.

"Palestina dan Lebanon berada di grup yang sama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, mereka mundur dari Piala Merdeka (2023)," tulis @malaysiafootballleague, dikutip Rabu (2/8/2023).