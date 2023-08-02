Tata Martino Sebut Lionel Messi, Sergio Busquets dan Jordi Alba Bantu Pemain Inter Miami Berkembang

GERARDO ‘Tata’ Martino mengungkapkan trio mantan pemain Barcelona memotivasi para pemain Inter Miami untuk berkembang. Martino mengatakan kehadiran Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba tidak membuat pemain lainnya tertekan.

Seperti diketahui, Messi, Busquets, dan Alba resmi berseragam Inter Miami pada bursa transfer musim panas ini. Busquets dan Alba didatangkan dari Barcelona, sementara Messi merapat setelah kontraknya habis di Paris Saint-Germain (PSG).

Sebagai pemain senior, kehadiran tiga pemain itu sebelumnya ditakutkan akan membebani Inter Miami. Namun, prediksi itu disangkal oleh Martino. Pelatih asal Argentina itu menegaskan Messi, Busquets, dan Alba membantu The Herons -julukan Inter Miami- berkembang.

“Apa yang kami lihat sejauh ini adalah bahwa mereka berkembang,” ujar Martino dikutip dari Goal Internasional, Rabu (2/8/2023).

“Mereka tidak dibayangi oleh kehebatan tiga pemain yang sedang kita bicarakan tetapi malah fokus untuk bisa belajar dari semua yang telah mereka lakukan dalam karir mereka,” sambungnya.

Meski begitu, Martino juga mengakui para pemain harus beradaptasi dengan kedatangan tiga pemain itu. Namun, pelatih berusia 60 tahun itu menilai sejauh ini para pemain bisa menyesuaikan diri dengan cepat.