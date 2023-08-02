Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Kunci Sukses Inter Milan Sukses Hempaskan PSG Menurut Lautaro Martinez

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:32 WIB
Ini Kunci Sukses Inter Milan Sukses Hempaskan PSG Menurut Lautaro Martinez
Lautaro Martinez/Foto: Reuters
A
A
A

PEMAIN Inter Milan Lautaro Martinez membeberkan kunci sukses timnya mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) di laga pramusim. Baginya, kerja keras dan fokus sepanjang laga adalah kunci timnya mengalahkan klub Kota Paris itu.

Pertemuan kedua tim itu dalam laga pramusim di Japan National Stadium, Shinjuku, Tokyo, Selasa (1/8/2023) sore WIB. Le Parisiens -julukan PSG- sempat unggul lewat gol Vitinha (63’), tetapi Inter comeback lewat gol Sebastiano Esposito (81’) dan Stefano Sensi (83’).

 LAutaro Martinez

Lautaro Martinez mengatakan daya juang timnya sangat luar biasa melawan tim asal Prancis itu. Hal tersebut membuat I Nerazzurri -julukan Inter Milan- bisa berhasil berbalik unggul.

"Ketika kami memainkan permainan ini, melawan lawan di level ini, membutuhkan kekuatan mental dan fisik. Kami melakukan pekerjaan dengan baik," kata Lautaro Martinez dilansir dari Tuttomercato, Selasa (1/8/2023).

 BACA JUGA:

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan Inter Milan memang sempat tertekan dengan pola permainan PSG. Namun, timnya secara perlahan mengatasinya dan meraih kemenangan itu.

"Dalam seperempat jam pertama kami berada dalam masalah. ami tidak dapat mempertahankan bola, tapi kemudian kami terorganisir dan berjalan dengan baik," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644537/membedah-strategi-terbaik-indra-sjafri-untuk-timnas-indonesia-u23-lawan-mali-qcm.webp
Membedah Strategi Terbaik Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia U-23 Lawan Mali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_mali_u_22_fousseni_diawara.jpg
Pelatih Mali Puji Kualitas Timnas Indonesia U-22: Punya Masa Depan Cerah!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement