Ini Kunci Sukses Inter Milan Sukses Hempaskan PSG Menurut Lautaro Martinez

PEMAIN Inter Milan Lautaro Martinez membeberkan kunci sukses timnya mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) di laga pramusim. Baginya, kerja keras dan fokus sepanjang laga adalah kunci timnya mengalahkan klub Kota Paris itu.

Pertemuan kedua tim itu dalam laga pramusim di Japan National Stadium, Shinjuku, Tokyo, Selasa (1/8/2023) sore WIB. Le Parisiens -julukan PSG- sempat unggul lewat gol Vitinha (63’), tetapi Inter comeback lewat gol Sebastiano Esposito (81’) dan Stefano Sensi (83’).

Lautaro Martinez mengatakan daya juang timnya sangat luar biasa melawan tim asal Prancis itu. Hal tersebut membuat I Nerazzurri -julukan Inter Milan- bisa berhasil berbalik unggul.

"Ketika kami memainkan permainan ini, melawan lawan di level ini, membutuhkan kekuatan mental dan fisik. Kami melakukan pekerjaan dengan baik," kata Lautaro Martinez dilansir dari Tuttomercato, Selasa (1/8/2023).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan Inter Milan memang sempat tertekan dengan pola permainan PSG. Namun, timnya secara perlahan mengatasinya dan meraih kemenangan itu.

"Dalam seperempat jam pertama kami berada dalam masalah. ami tidak dapat mempertahankan bola, tapi kemudian kami terorganisir dan berjalan dengan baik," ucapnya.