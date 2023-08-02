3 Tanda Mees Hilgers Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 sang Ibu Berada di Bali!

SEBANYAK 3 tanda Mees Hilgers segera dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, bek tengah 22 tahun itu saat ini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda, FC Twente sejak 2020.

Pada musim 2022-2023, Mees Hilgers telah mencatatkan 35 laga dan 1 gol bersama FC Twente. Dia mampu membawa FC Twente finis di posisi lima Liga Belanda 2022-2023 sekaligus tampil di babak Kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024.

Bahkan, Mees Hilgers bermain penuh sebagai bek saat FC Twente menang 1-0 atas Hammarby di Kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Di level internasional, ia pernah membela Timnas Belanda U-21 saat menang 2-1 atas Belgia U-21 di laga uji coba pada 21 September 2022.

Mees Hilgers sejatinya lahir di Amersfoot, Belanda, pada 13 Mei 2001. Namun, dia merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu Linda Tombeng, perempuan asal Manado, Sulawesi Utara.

Sebelumnya, Mees Hilgers sempat diisukan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) bersama pemain keturunan lainnya, Thom Haye. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram @indonesiaabroad, Selasa 27 Juni 2023 lalu.

Hingga saat ini, sudah ada sedikitnya 3 tanda Mees Hilgers segera dinaturalisasi menjadi WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Lantas, apa sajakah tanda-tanda yang dimaksud?

Berikut 3 Tanda Mees Hilgers Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia:

3. Unfollow Instagram Resmi Timnas Belanda

Mees Hilgers diketahui telah berhenti mengikuti alias unfollow akun Instagram resmi Timnas Belanda @onsoranje. Dalam penelusuran Okezone, akun Instagram pemain keturunan Indonesia itu @meeshilgerss tidak mengikuti akun @onsoranje.