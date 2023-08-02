Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Pemain Timnas Indonesia Andik Vermansah Gagal Gabung Kelantan FC di Detik-Detik Terakhir

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:01 WIB
Andik Vermansyah gagal ke Kelantan FC/Foto: Istimewa
MANTAN pemain Timnas Indonesia, Andik Vermansah, gagal gabung Kelantan FC di detik-detik terakhir. Keinginan winger lincah 31 tahun itu untuk kembali mentas di Liga Super Malaysia 2023 harus tertunda.

Menurut laporan Makan Bola, Andik Vermansyah sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Kelantan FC. Kabar transfer pemain bertubuh mungil ini lewat sebuah laporan dan disebut-sebut sudah diunggah oleh pihak klub Liga Super Malaysia itu.

Namun pada akhirnya, kesepakatan itu telah dibatalkan di detik-detik terakhir. Red Warriors, julukan Kelantan FC, dengan cepat mengumumkan beberapa wajah baru termasuk beberapa profil besar dari Spanyol dan Iran di menit terakhir jendela transfer.

Spekulasi soal batalnya transfer Andik Vermansah ke Kelantan FC akhirnya diperkuat oleh laporan reporter Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Ia membenarkan bahwa transfer eks pemain Timnas Indonesia itu ke Kelantan FC tidak terwujud alias gagal.

Andik Vermansyah dikabarkan tetap akan bermain di Liga 1 Indonesia meski tim barunya masih belum diketahui. Sebagai informasi, kontrak pemain bertubuh kecil ini bersama Bhayangkara FC telah berakhir pada awal Juli 2023 lalu setelah hampir tiga musim bersama The Guardians.

"Deal off. Andik Vermansah dipahami tetap bertahan di Liga Indonesia," tulis Zulhelmi Zainal Azam, di akun Twitternya.

