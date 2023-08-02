Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A: Skuad Asuhan Bima Sakti Sanggup Bersaing?

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A akan dibahas Okezone. Laga uji coba special match International Youth Championships (IYC) 2023 ini bakal digelar di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada hari ini, Rabu 2 Agustus 2023 pukul 18.30 malam WIB.

Dalam laga nanti, skuad sementara Timnas Indonesia U-17 akan menggunakan nama Garuda United U-17. Pasalnya, IYC 2023 merupakan turnamen antarklub kelompok umur, bukan level tim nasional.

Sejatinya, Timnas Indonesia U-17 sendiri tidak akan berpartisipasi di ajang IYC 2023. Ajang tersebut hanya diikuti oleh empat tim, yakni Bhayangkara Presisi FC U-20, FC Barcelona Juvenil A (U-19), Real Madrid FC U-18, dan Kashima Antlers FC U-18.

Adapun, ajang IYC 2023 akan digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada 7-14 Agustus 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 hanya akan bertanding dua kali di laga special match kontra Barcelona Juvenil A (2/8/2023) dan Kashima Antlers U-18 (5/8/2023) sebelum IYC 2023 dimulai.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memastikan akan membawa 34 pemain dalam laga uji coba kontra Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18. Di antaranya ada nama-nama populer seperti Muhammad Iqbal Gwijangge, Andrika Fathir Rachman, Rizdjar Nurviat Subagja, Muhammad Kafiatur Rizky, hingga Muhammad Nabil Asyura.

Selain itu, Bima Sakti juga membawa serta para pemain diaspora untuk menjalani laga uji coba tersebut. Sebut saja seperti Welber Halim Jardim, Aaron Liam Suitela, Igor Arungbumi Sanders, dan Altahf Fawwaz Khan.

Lantas, akankah skuad asuhan Bima Sakti sanggup bersaing saat melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18? Satu hal yang pasti, usai melakukan uji coba di Bali, Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan berangkat ke Jerman pada September hingga Oktober 2023.