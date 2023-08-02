Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malaysia Berpotensi Kehilangan Puluhan Poin, Timnas Indonesia Melesat ke Ranking 144 FIFA?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:01 WIB
Malaysia Berpotensi Kehilangan Puluhan Poin, Timnas Indonesia Melesat ke Ranking 144 FIFA?
Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 144 dunia pada Oktober 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Malaysia berpotensi kehilangan puluhan poin di FIFA Matchday September dan Oktober 2023, sedangkan Timnas Indonesia berpeluang melesat ke ranking 144 FIFA. Kok bisa? Begini perhitungannya.

Skuad Harimau Malaya –julukan Malaysia– bakal menghadapi lima kontestan Piala Asia 2023 pada FIFA Matchday September dan Oktober 2023. Secara ranking FIFA, lawan-lawan yang dihadapi skuad asuhan Kim Pan-gon berada di atas mereka (Malaysia kini menempati peringkat 136 dunia).

Timnas Malaysia

Di FIFA Matchday September 2023, Malaysia ditantang Suriah (94) dan China (80). Kemudian pada Oktober 2023, Malaysia akan menghadapi dua dari tiga negara yang mereka undang di Piala Merdeka 2023, yakni Palestina (96), India (99) dan Lebanon (100).

Potensi Malaysia terpeleset dalam laga-laga di atas sangat besar, terkhusus ketika dihadapkan tim-tim Asia Barat seperti Suriah, Palestina dan Lebanon. Sebab, semenjak ditangani Kim Pan-gon pada awal 2022, Malaysia pernah dikalahkan di kandang sendiri oleh tim asal Asia Barat, Bahrain (86).

Jika Malaysia rontok dalam empat laga, atau setidaknya hanya mendapatkan satu imbang dan tiga kalah dari empat pertadingan, Dion Cools dan kawan-kawan bisa kehilangan 15-20 poin. Kondisi itu membuat Malaysia bisa terjun bebas dari peringkat 136 dunia dengan 1,091.57 angka.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni tiga pertandingan pada September dan Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183840/jesus_casas_masuk_daftar_lima_calon_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya-U12t_large.jpg
Jesus Casas Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183709/zainudin_amali_minta_pemilihan_pelatih_timnas_indonesia_dilakukan_secara_kolektif_pssi-aw5F_large.jpg
Waketum PSSI Tegaskan Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia Dilakukan Secara Kolektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183680/jadwal_piala_aff_2026_timnas_indonesia_berpeluang_juara_pssi-uVKc_large.jpg
Jadwal Lengkap Piala AFF 2026: Waktunya Timnas Indonesia Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183804/eliano_reijnders-HFy8_large.jpg
Timnas Indonesia Absen di FIFA Matchday, Begini Cara Bintang Persib Bandung Eliano Reijnders Manfaatkan Libur
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644567/peserta-lokal-dan-negara-asing-meriahkan-indonesia-domino-tournament-2025-ihf.webp
Peserta Lokal dan Negara Asing Meriahkan Indonesia Domino Tournament 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/anwar_el_ghazi.jpg
Profil Anwar El Ghazi: Fakta Mengejutkan di Balik Karier dan Aksi Kemanusiaannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement