HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Sambangi Persib, Mohamed Rashid: Kembali ke Bandung Rasanya seperti Pulang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:08 WIB
Bali United Sambangi Persib, Mohamed Rashid: Kembali ke Bandung Rasanya seperti Pulang
Mohamed Rashid bicara dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Bali United (Foto: MPI/Muhammad Ginanjar)
A
A
A

BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Bali United di pekan keenam Liga 1 2023-2024 terasa spesial buat Mohamed Rashid. Pemain asal Palestina itu lantas menyebut Kota Bandung seperti rumahnya.

Rashid sangat antusias menyambut pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB, itu. Sebab, dia akan menghadapi mantan klubnya yakni Persib Bandung.

Mohamed Rashid dan Marc Klok

Gelandang berkepala plontos itu masih menganggap Bandung sebagai rumahnya. Dia memang pernah memperkuat Maung Bandung pada Liga 1 2021-2022, sebelum kemudian hengkang, dan kembali ke Indonesia bersama Bali United musim ini.

"Bandung selalu seperti menjadi rumah bagi saya. Jadi Alhamdulillah ini perasaan yang senang jika kembali ke rumah, saya antusias bertemu lagi teman-teman saya," ungkap Rashid dalam konferensi pers di Stadion GBLA, Rabu (2/8/2023).

Namun, pemain berusia 28 tahun itu akan menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi mantan timnya. Dia akan berusaha keras untuk memberikan kemenangan buat Serdadu Tridatu.

"Seperti yang saya bilang kemarin, pemain (Persib) adalah teman di luar lapangan dan di dalam lapangan kita bekerja untuk tim kita dan ktia berjuang untuk tim kita. Tapi tentu kembali ke sini ke Bandung rasanya seperti pulang ke rumah," lanjut Rashid.

