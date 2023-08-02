Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadi Tim dengan Pertahanan Terburuk di Liga 1 2023-2024, Arema FC Langsung Berbenah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:48 WIB
Jadi Tim dengan Pertahanan Terburuk di Liga 1 2023-2024, Arema FC Langsung Berbenah
Arema FC fokus benahi pertahanan (FOTO: Liga Indonesia Baru).
A
A
A

MALANG - Arema FC menjadi tim dengan pertahanan terburuk di Liga 1 2023-2024. Kondisi itu membuat Arema FC langsung berbenah perbaiki pertahanan.

Hingga pekan kelima Liga 1 2023-2024, Arema FC sudah kebobolan 13 gol dan baru memasukkan tujuh gol. Arema FC mencatatkan dua imbang dan tiga kekalahan yang membuat bertengger di posisi ke-17 Liga 1 dengan dua poin.

Arema FC

Asisten Pelatih Arema FC, Kuncoro mengatakan timnya langsung berbenah untuk sektor pertahanan. Dia menilai sudah ada perubahan di lini pertahanan secara perlahan meskipun Arema FC bermain imbang 1-1 dengan Persis Solo pada pekan lalu.

"Dari segi defense banyak peningkatan terbukti lawan banyak peluang, tapi bisa kami tahan. Meskipun, hasil imbang itu juga karena penalti tapi masih banyak yang harus dibenahi,” kata Kuncoro dilansir dari laman PT Liga Indonesia baru (PT LIB), Rabu (2/8/2023).

Dia mengatakan Arema FC terus mematangkan diri dan menyiapkan taktik untuk melawan Barito Putera dalam pekan keenam Liga 1 2023-2024. Laga itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (5/8/2023).



      

Kuncoro liga 1 Liga 1 2023-2024
