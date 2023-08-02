Dapat Tambahan Modal, Borneo FC Pede Langsung Pasang Target Juara Liga 1 2023-2024

JAKARTA - Borneo FC Samarinda langsung tancap gas memasang target juara Liga 1 2023-2024. Pesut Etam semakin percaya diri setelah mendapat suntikan modal tambahan dari sisi finansial.

Target juara itu dikemukakan langsung oleh Presiden Borneo FC Nabil Husein Said Amin. Klub asal Samarinda, Kalimantan Timur, itu baru saja mendapat tambahan sponsor Pupuk Kalimantan Timur (PKT).

PKT dan Borneo FC memperbarui jalinan kerja sama untuk tahun kedua pada Rabu (2/8/2023) di Jakarta Pusat. Nabil mengatakan dukungan sponsor baru akan menambah motivasi bermain timnya pada Liga 1.

"Saya terima kasih kerja sama Borneo FC dan PKT. Saya betul-betul berharap Borneo FC bisa memberikan suatu pertanggungjawaban dengan prestasi. Itu komitmen kami," kata Nabil, Rabu (2/8/2023).

"Mudah-mudah dengan energi yang selalu mengiringi Borneo FC dapat menjalankan misi untuk menjadi terbaik di Indonesia dan internasional. Ya, target kami juara. Bisa jauh lebih baik dari musim kemarin (peringkat empat)," tambah pria berusia 29 tahun itu.

Pada musim lalu, raihan Borneo FC sebenarnya cukup baik. Klub berkostum oranye itu berada di posisi keempat dengan poin 57 dari 34 pertandingan.