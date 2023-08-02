Rayakan Hari Raya Galungan, Teco Tekankan Profesionalisme untuk Skuad Bali United

GIANYAR – Stefano Cugurra menekankan sikap profesionalisme kepada para pemain Bali United yang tengah merayakan Hari Raya Galungan. Teco -sapaan akrabnya- berharap para pemain bisa tetap menjaga fokus jelang laga selanjutnya kontra Persib Bandung.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- bakal bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan keenam Liga 1 2023-2024. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Kamis (3/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, memastikan semua pemainnya akan tetap berangkat ke Bandung walaupun tengah merayakan Hari Raya Galungan. Pelatih asal Brasil itu menekankan sikap profesionalisme kepada anak asuhnya.

“Tim saat ini memang punya banyak pemain beragama Hindu. Mereka harus tetap profesional, sebab kami punya jadwal pertandingan,” ujar Teco dilansir dari laman resmi Liga, Rabu (2/8/2023).

“Mereka harus punya fokus juga saat ini main lawan Persib. Kondisi pemain bagus dan pemain senang. Semua pemain tetap kerja keras buat tetap punya hasil positif lawan Persib,” sambungnya kemudian.