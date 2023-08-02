Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United Hanya Fokus Recovery Jelang Lawan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:34 WIB
Bali United Hanya Fokus <i>Recovery</i> Jelang Lawan Persib Bandung
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, berbicara dalam konferensi pers (Foto: MPI/Muhammad Ginanjar)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Bali United FC, Stefano Cugurra, mengaku hanya fokus memulihkan kebugaran pemain jelang laga tandang melawan Persib Bandung di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Cara itu diyakini dapat menghemat tenaga pemain demi meraih kemenangan.

Bali United akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB. Serdadu Tridatu punya waktu istirahat yang cukup panjang setelah melawan Dewa United FC di pekan sebelumnya.

Bali United

Oleh karena itu, Teco -sapaan akrab Stefano- memutuskan untuk fokus pada recovery. Dia juga hanya akan melakukan conditioning sehari jelang pertandingan, Rabu (3/8/2023), demi menghemat stamina.

"Kita lebih fokus ke recovery pemain dan punya latihan taktikal," kata Teco dalam konferensi pers di Stadion GBLA, Rabu (2/8/2023).

"Kita tahu Persib punya kualitas sangat bagus. Kita harus kerja keras untuk dapatkan tiga poin di sini," tegas pria asal Brasil itu.

Lebih lanjut, Teco menjabarkan Persib memiliki rekor buruk kala menghadapi Bali United. Tercatat, si Pangeran Biru belum pernah merasakan kemenangan sejak 2017. Namun, itu tidak bisa menjadi patokan.

"Tapi kita tahu kualitas dari lawan. Kita harus bertahan bagus karena lawan banyak pemain berkualitas di depan dan kita harus berani main waktu kita pegang bola dan kita merasa tangguh menghadapinya," tutur Teco.

Halaman:
1 2
      
