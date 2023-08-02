Persib Bandung vs Bali United: Putu Gede Siap Persembahkan 3 Poin kepada Maung Bandung!

JELANG laga Persib Bandung vs Bali United, I Putu Gede Juni Antara siap persembahkan tiga poin kepada Maung Bandung. Laga pekan keenam Liga 1 2023-2024 ini akan dihelat di markas Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Maung Bandung – julukan Persib – bakal menghadapi Bali United pada Kamis (3/8/2023) pukul 19.00 WIB. Laga bertajuk Big Match ini mengundang banyak perhatian di pekan keenam Liga 1 2023-2024.

Putu Gede berbicara menjelang pertandingan dan mengatakan bahwa persiapan timnya, Persib Bandung, berjalan dengan baik. Eks pemain Bhayangkara FC itu menerangkan bahwa para pemain siap berjuang memberikan yang terbaik kepada Maung Bandung.

“Persiapan semua sudah melakukan dengan sebaik mungkin sesuai yang diinstruksikan pelatih. Dan besok siap meraih tiga poin,” tegas Putu Gede, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Rabu (2/8/2023).

Meski begitu, Putu Gede tetap menaruh hormat kepada Bali United. Tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut punya kualitas untuk meraih gelar secara beruntun alias back-to-back. Namun, hal itu justru semakin mendorongnya untuk memberikan performa terbaik.

“Kita tahu Bali juga juara back to back. Itu sangat menjadikan motivasi terhadap saya apalagi saya dari Bali. Saya akan bermain profesional dan siap bertarung untuk Persib,” imbuh pemain kelahiran Gianyar, Bali tersebut.