Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Bali United: Putu Gede Siap Persembahkan 3 Poin kepada Maung Bandung!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:50 WIB
Persib Bandung vs Bali United: Putu Gede Siap Persembahkan 3 Poin kepada Maung Bandung!
Putu Gede siap persembahkan tiga poin kepada Persib Bandung (Foto: Instagram/putugedejuniantara123)
A
A
A

JELANG laga Persib Bandung vs Bali United, I Putu Gede Juni Antara siap persembahkan tiga poin kepada Maung Bandung. Laga pekan keenam Liga 1 2023-2024 ini akan dihelat di markas Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Maung Bandung – julukan Persib – bakal menghadapi Bali United pada Kamis (3/8/2023) pukul 19.00 WIB. Laga bertajuk Big Match ini mengundang banyak perhatian di pekan keenam Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung

Putu Gede berbicara menjelang pertandingan dan mengatakan bahwa persiapan timnya, Persib Bandung, berjalan dengan baik. Eks pemain Bhayangkara FC itu menerangkan bahwa para pemain siap berjuang memberikan yang terbaik kepada Maung Bandung.

“Persiapan semua sudah melakukan dengan sebaik mungkin sesuai yang diinstruksikan pelatih. Dan besok siap meraih tiga poin,” tegas Putu Gede, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Rabu (2/8/2023).

Meski begitu, Putu Gede tetap menaruh hormat kepada Bali United. Tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut punya kualitas untuk meraih gelar secara beruntun alias back-to-back. Namun, hal itu justru semakin mendorongnya untuk memberikan performa terbaik.

“Kita tahu Bali juga juara back to back. Itu sangat menjadikan motivasi terhadap saya apalagi saya dari Bali. Saya akan bermain profesional dan siap bertarung untuk Persib,” imbuh pemain kelahiran Gianyar, Bali tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644539/petenis-indonesia-janice-tjen-pasang-target-tembus-peringkat-20-besar-dunia-qlq.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Pasang Target Tembus Peringkat 20 Besar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masih Tunggu Marselino Ferdinan Gabung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement