HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Tegaskan Komitmen Kembangkan Talenta Muda Sepakbola di Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:11 WIB
Borneo FC Tegaskan Komitmen Kembangkan Talenta Muda Sepakbola di Indonesia
Presiden Borneo FC, Nabil Husein, berkomitmen memajukan sepakbola Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. (Foto: Wikanto Arungbudoyo/Okezone)
BORNEO FC Samarinda menegaskan komitmennya mengembangkan talenta muda sepakbola di Tanah Air, terutama di Kalimantan Timur. Tentu, hal itu juga dibarengi dengan prestasi di lapangan hijau.

Komitmen itu ditegaskan Presiden Borneo FC Nabil Husein Said Amin dalam penandatanganan kerjasama dengan Pupuk Kaltim di Jakarta, Rabu (2/8/2023) sore WIB. Ini merupakan kerja sama kedua kalinya antara Pesut Etam dengan Pupuk Kaltim.

Nabil Husein

(Nabil Husein (kedua dari kiri), bertekad terus mengembangkan sepakbola Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. (Foto: Wikanto Arungbudoyo/Okezone)

Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, langsung 'menantang' Borneo FC untuk terus menjaring bakat-bakat muda terutama di Kalimantan Timur. Apalagi, klub berkostum oranye itu adalah satu-satunya perwakilan dari daerah tersebut di kasta teratas Liga Indonesia.

"Sinergi ini wujud komitmen PKT untuk tidak hanya fokus industri, tetap untuk terlibat, dan terus mengembangkan minat dan bakat masyarakat Kaltim," ujar Soesilo dalam konferensi pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

"Kami melihat potensi Borneo FC yang sangat luar biasa dalam membina talenta muda. Banyak perwakilan Borneo di Timnas Indonesia termasuk dalam skuad peraih emas di SEA Games. Semoga ini bukan sekadar jangka pendek tetapi juga berdampak positif untuk Kalimantan Timur, bangsa, dan negara," imbuhnya.

Di sisi lain, Nabil Husein menyebut ada kesamaan visi dan misi antara kedua pihak. Namun, tentu saja, Pesut Etam tak berhenti hanya pada pengembangan pemain muda, tetapi juga meraih gelar juara.

