Jelang Laga Persib Bandung vs Bali United, Maung Bandung Terdorong Akhiri Tren Negatif

JELANG laga Persib Bandung vs Bali United, Maung Bandung terdorong akhiri tren negatif. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (3/8/2023) esok.

Maung Bandung – julukan Persib – tidak memiliki rekor positif ketika menghadapi Bali United sejak 2017. Sebab, mereka tidak pernah menang atas tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut, baik di laga persahabatan, turnamen hingga liga domestik.

"Ya, ada perubahan yang hasilnya belum maksimal yang belum bisa kita raih dimana dari hasil statistik kita belum pernah memenangkan pertandingan. Karena kita banyak draw dan kadang kalah. Tapi tentunya itu hanya statistik dan jadi motivasi buat kita untuk memecahkan statistik tersebut," kata pelatih fisik Persib, Yaya Sunarya di Stadion GBLA, Rabu (2/8/2023).

Yaya Sunarya mengaku percaya diri Persib mampu mengalahkan Bali United. Terlebih, Maung Bandung sedang berada dalam momentum kebangkitan usai mengalahkan Persik Kediri di laga terakhir.

"Dan momen itu bisa kita dapatkan setelah kemarin di pertandingan di Kediri kita bisa menghasilkan poin penuh dan jadi modal tambahan. Apalagi besok kita main di rumah dengan dukungan dari suporter Bobotoh yang tentu energinya bisa melipatgandakan energi pemain," tegasnya.

Soal Bojan Hodak yang belum bisa mendampingi timnya, Yaya Sunarya mengatakan bahwa itu hanya persoalan administrasi. Jadi, untuk saat ini, suksesor Luis Milla itu masih belum bisa hadir langsung di pinggir lapangan.

"Sementara pemain semua tidak ada masalah. Hanya ada tiga pemain yang dipastikan tidak bisa mengisi line up besok. Satu, Kakang Rudianto yang kita tahu tengah melaksanakan pendidikan Kepolisian dan dua pemain, Reky (Rahayu) dan Frets (Butuan) yang melaksanakan tugas mereka untuk mengikuti turnamen Piala Panglima," bebernya