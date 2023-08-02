Stadion Gajayana Akan Direnovasi Kemenpora, Bagaimana Nasib Arema FC?

MALANG - Nasib Arema FC yang bermarkas di Stadion Gajayana Kota Malang sedang dipertanyakan. Pasalnya Stadion Gajayana bakal direnovasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang Baihaqi menyatakan, renovasi Stadion Gajayana bakal menyerupai bangunan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali, yang sudah berstandar FIFA.

"Gambaran kami ya seperti I Wayan Dipta, renovasi standar internasional. Semua menuju standar internasional. Semuanya rehab besar," ucap Baihaqi dikonfirmasi pada Rabu (2/8/2023).

Menurutnya, renovasi Stadion Gajayana meliputi perbaikan lintasan lari bertaraf internasional, penggantian rumput, kursi menggunakan single seat, pengecatan total, penambahan tribun, perbaikan saran dan prasarana seperti pintu masuk, kamar mandi, ruang ganti hingga penerangan stadion.

Di mana keseluruhan proses renovasi masuk dalam program renovasi yang dianggarkan oleh APBN melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Semua menuju standar internasional. Semuanya rehab besar. Juknis terbaru dari Kemenpora sudah kami terima, kita sedang menyiapkan untuk pemenuhan dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk diajukan," ucapnya.