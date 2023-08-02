Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Aji Santoso Ultimatum Skuad Persebaya Surabaya: Harus Bangkit!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:09 WIB
Aji Santoso Ultimatum Skuad Persebaya Surabaya: Harus Bangkit!
Aji Santoso meneriaki skuad Persebaya Surabaya dari pinggir lapangan (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, heran dengan performa anak asuhnya hingga pekan kelima Liga 1 2023-2024. Dia langsung mengultimatum skuad Bajul Ijo untuk segera bangkit dari keterpurukan.

Persebaya memang belum menang dalam empat laga terakhir di Liga 1 2023-2024. Sho Yamamoto dan kawan-kawan hanya meraih dua poin dalam empat pertandingan, dengan rincian dua kali imbang dan dua kali kalah.

Persebaya Surabaya kalah 0-1 dari Persija Jakarta

Pada laga terakhirnya, Persebaya harus tertunduk setelah dikalahkan Persija Jakarta 0-1, Minggu 30 Juli 2023. Aji menegaskan para pemain tidak boleh larut dalam kesedihan usai kalah dari Macan Kemayoran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

“Saya sudah sampaikan kepada pemain bahwa harus segera bangkit, tim ini bagus kenapa sampai pertandingan sekarang belum menang,” tegas Aji dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (2/8/2023).

Namun demikian, pelatih asal Malang itu menilai Persebaya berhasil menunjukkan mental baja saat bertanding melawan Persija. Dengan kondisi pincang karena kehilangan satu pemain sejak awal, tim tamu hanya kebobolan satu gol. Mentalitas seperti itulah yang harus ditunjukkan di laga berikutnya.

“Salah satu bisa mengangkat mental pemain meskipun kalah tapi saat babak kedua pemain sangat bagus menguasai jalannya pertandingan,” ungkap pelatih berlisensi AFC Pro itu.

